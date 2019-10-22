«Богдан дуже небезпечний» – євродепутатка процитувала викриття «Схем» про професійне минуле голови ОП

Депутатка Європейського парламенту, віцепрезидентка комітету Асоціації «Україна – ЄС» Віола фон Крамон-Таубадель заявила, що сумнівається в оточенні президента України Володимира Зеленського, особливо в керівникові його Офісу Андрієві Богдану, якого вважає «дуже небезпечним». На підтвердження своїх слів вона наводить факти з професійного минулого Андрія Богдана, оприлюднені журналістами програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») у розслідуванні «Андрій Богдан: «незаслужене» звання та грамота від Азарова».

«Як українці, як ми, європейці, можемо довіряти тому, хто приєднався до колишнього прем’єр-міністра Азарова під час переговорів у Росії наприкінці листопада 2013 року? Тому, хто не відчував моральної необхідності піти у відставку з урядової посади в світлі ухвалення «законів про диктатуру» на початку 2014 року, а потім зі смертями Майдану?», – заявила євродепутатка в інтерв’ю виданню «Інтерфакс».

Крім того, вона зауважила, що «доки Богдан є найважливішою фігурою в його (Зеленського – ред.) офісі, іншим буде дуже важко».

«Часто ми чуємо, що він професіонал, і тому він потрібен президенту Зеленському. Але він професіонал без морального компаса. І професіонал старого режиму. Як може президент Зеленський побудувати нову Україну з професіоналами старого режиму? Містер Богдан небезпечний», – пояснила Віола фон Крамон-Таубадель.

Крім того, у відповідь на запитання журналіста, чи хотіла б вона, щоб Богдан пішов, євродепутатка відповіла ствердно. Водночас, вона додала, що вважає такий розвиток подій «нереальним».

«Донори і західні партнери усвідомили, що Богдан небезпечний, у нього свій порядок денний, ви не знаєте, на кого він працює, не знаєте, якими є його наміри і які законопроєкти він буде подавати», – підсумувала вона.

Раніше журналісти «Схем» оприлюднили дані, що Андрій Богдан був у складі урядової делегації на чолі з Миколою Азаровим, яка літала на переговори в Санкт-Петербург 19-20 листопада 2013 року. Уже наступного дня після повернення делегації з Росії, український уряд різко змінив геополітичний курс у бік Росії, зупинивши підготовку до підписання Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Це рішення уряду викликало спротив українців і вилилось у Революцію гідності.

Про те, яка саме була позиція Богдана щодо зміни геополітичного курсу в бік Росії, від нього самого дізнатись не вдалось. Він систематично відмовляється відповідати на запитання журналістів-розслідувачів. На письмовий запит в Офісі президента «Схемам» також відповіли відмовою в інтерв’ю.

Коли журналіст Радіо Свобода Сергій Андрушко намагався напряму поставити ці запитання президентові Володимиру Зеленському і керівникові його офісу Андрію Богдану під час публічного заходу, речниця президента фізично йому перешкоджала це зробити – відштовхувала журналіста та хапала за мікрофон. У цей час охоронці відтягували журналіста вбік.

Згодом Юлія Мендель заявила, що не відштовхувала журналіста, а намагалася не пустити його в «особистий простір президента». Медіарух «Медіа за усвідомлений вибір» виступив із заявою, в якій закликав Володимира Зеленського особисто публічно відреагувати на перешкоджання роботі журналістів з боку його речниці Юлії Мендель. НСЖУ закликала офіс Зеленського вибачитися за дії Мендель щодо журналістів Радіо Свобода. А неформальна спільнота незалежних журналістів «Ініціатива 34» виступила з вимогою звільнення речниці президента України Юлії Мендель через «непрофесійну та неетичну» поведінку щодо журналістів.