Напад на журналістів у Харківській області: 1 людина травмована, 30 – затримані

На Харківщині через напад на знімальну групу одного з телеканалів одна людина зазнала травм, 30 осіб були затримані, повідомили у Національній поліції.

«Повідомлення надійшло до поліції сьогодні, 28 серпня, близько 12:55. На місце події виїхали працівники Золочівського та Дергачівського відділів поліції. Також на допомогу їм прибули сили спецпризначенців. Конфлікт між охоронцями лісопереробного підприємства та журналістами виник під час зйомок відеосюжету. Шляхом застосування сили, охоронці перешкоджали руху транспорту, намагалися заволодіти знімальною технікою та завдали тілесні ушкодження журналісту. Тяжкість яких буде встановлена за результатами медогляду», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, наразі ситуація перебуває під контролем, за фактом відкрито кримінальні провадження за статтями про перешкоджання законній діяльності журналістів, про групове порушене громадського порядку, погрозу або насильство журналісту та про умисне знищене або пошкодження майна.

Телеканал «112 Україна» повідомив, що жертвами нападу стали його співробітники – знімальна група, яка готувала «сюжет про розкрадання лісу». За даними телеканалу, автомобіль групи заблокувала група осіб, пробивши колеса. Повідомляється, що постраждав журналіст Олег Решетняк, якому знадобилася допомога медиків.