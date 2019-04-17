Поліція вдруге затримала активіста Овчаренка, який агітував проти Зеленського

Співробітники поліції в Києві вдруге цього місяця затримали активіста організації «Відсіч» Леоніда Овчаренка. Це сталося зранку 17 квітня, повідомляє «Відсіч» у соцмережах.

У Святошинському районному управлінні поліції під час розмови, яку активіст транслював у Facebook, заперечують факт затримання, стверджуючи, що Овчаренко був «запрошений» до райвідділку.

«Двоє чоловіків у цивільному вискочили з машини з криками «стояти, поліція», потягнули за руки. Вони не представлялися і не показували посвідчення», – так сам Овчаренко описав обставини «запрошення».

Щодо активіста склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 212-13 Кодексу про адміністративні правопорушення («Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск»).

Активіст Леонід Овчаренко залишив відділок після того, як до приміщення зайшов депутат Верховної ради Андрій Левус (фракція «Народного фронту»).

Шевченківський районний суд Києва 10 квітня виправдав активіста Леоніда Овчаренка, якого поліція затримала в центрі української столиці 7 квітня.

Своїм першим рішенням суд виправдав активіста у справі про звинувачення у «злісній непокорі працівникам поліції» під час затримання. Також суд виправдав Овчаренка за звинуваченнями в незаконній агітації, яка стосувалася Володимира Зеленського.

Радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Іван Варченко 8 квітня заявив, що активіста Леоніда Овчаренка затримали за «злісну непокору» законним вимогам співробітника правоохоронних органів.

Сам затриманий 7 квітня активіст Леонід Овчаренко заявив, що відповів відмовою на «запрошення» співробітників поліції на розмову.

Другий тур президентських виборів в Україні відбудеться 21 квітня. У виборчих бюлетенях буде два прізвища – Петра Порошенка та Володимира Зеленського.