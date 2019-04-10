Суд виправдав активіста, затриманого за агітацію проти Зеленського

Шевченківський районний суд Києва 10 квітня виправдав активіста Леоніда Овчаренка, якого поліція затримала в центрі української столиці 7 квітня. Про це повідомляє у Facebook організація «Відсіч», активістом якої є Овчаренко.

Своїм першим рішенням суд виправдав активіста у справі про звинувачення у «злісній непокорі працівникам поліції» під час затримання. Також суд виправдав Овчаренка за звинуваченнями в незаконній агітації проти Володимира Зеленського.

«Суд закрив провадження за відсутністю складу адміністративного правопорушення. У наших листівках суддя не побачила жодної агітації», – йдеться в повідомленні.

Радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Іван Варченко 8 квітня заявив, що активіста Леоніда Овчаренка затримали за «злісну непокору» законним вимогам співробітника правоохоронних органів.

Сам затриманий 7 квітня активіст Леонід Овчаренко заявив, що відповів відмовою на «запрошення» співробітників поліції на розмову.

«Відколи це запрошення на добровільну бесіду до відділку супроводжується тяганням тебе по асфальту півдюжиною поліціянтів, і, як бонус, безкоштовним пакуванням до «бобіка»? Я був думав, що таким чином людей затримують, а не запрошують», – написав Овчаренко у Facebook.

«Чому відмова від запрошення є з «злісною непокорою», а елементарний протокол про адміністративне правопорушення не може бути складений на місці, без тягань, носінь, пакувань?» – запитує активіст силовиків.

Рух «Відсіч» повідомив 7 квітня, що на майдані Незалежності поліцейські затримали їхнього активіста Леоніда Овчаренка, який роздавав там листівки. Також представники ініціативи опублікували близько 10:00 відео, як затриманого доправляють до відділка, та зауважили процесуальні порушення, які при цьому, на їхню думку, відбувалися.