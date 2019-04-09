Зеленський: багато харизми, мало ясності щодо політики. Та чи це непокоїть українців?

Київ – Симпатичний жартівник, майстер соцмереж, кандидат-комік Володимир Зеленський дістався до душ українців, які відчайдушно прагнуть «нового обличчя» в системі, в якій довго домінували політики-ветерани. Для багатьох українців Зеленський став «чистим аркушем», на якому вони можуть намалювати свої власні сподівання, не виконані чинним президентом Петром Порошенком. Кандидат-новачок, який набрав на виборах найбільше голосів, не каже чітко, які позиції він обстоює. Єдиний його чіткий показник – перше місце на виборах президента 31 березня – не дає серйозно заперечувати, що виборцям подобається те, що вони в ньому бачать. Але його «чистого аркуша» може забракнути, щоб привабити навіть тих виборців, що розчаровані недоліками політики чинного президента.

Навіть політологи-ветерани визнають, який тямучий підхід 41-річного Володимира Зеленського: він, по суті, дає країні таких поділених поглядів чистий політичний аркуш, на якому виборці можуть намалювати власну картину того, хто такий Зеленський і яким він був би головою держави. І для тих, хто бачить попередні п’ять років як низку грубих помилок і втрачених можливостей, він стає зворотнім образом до чинного президента Петра Порошенка, суперника Зеленського в повторному голосуванні менш як через два тижні.

Для таких виборців, каже лондонський економіст і фахівець із економік, що розвиваються, Тімоті Аш, «Порошенко є представником усього, що українці не люблять у бізнесі, суспільстві й політиці, – олігархів».

Саме цієї стратегії Зеленський переважно дотримується з часу виборів 31 березня – незважаючи на його власні зв’язки з українським олігархом Ігорем Коломойським, запеклим ворогом Порошенка.

56-річний Коломойський, який, за повідомленнями, живе в Ізраїлі, є власником телеканалу, на якому виходять в ефір комедійні програми Зеленського і який надає кандидатові охорону, адвокатів і транспорт. Повідомлення зі США цими днями стверджує, що Коломойський, бізнес-інтереси якого охоплюють, серед іншого, металургійну, енергетичну і фінансову галузі, є об’єктом розслідування ФБР США через можливі фінансові зловживання; його адвокат заперечує це. А Федеральне бюро розслідувань, як завжди в таких випадках, відмовляється від коментарів. Речниця ФБР Тіна Джейґерсон повідомила Радіо Свобода електронною поштою, що бюро «не підтверджує і не заперечує існування будь-якого розслідування».

Досі зв’язок із Коломойським не підірвав позицій кандидата Зеленського. І, якщо соціологічні опитування справдяться, як то переважно було з голосуванням 31 березня, то Зеленський має добрі шанси перемогти Порошенка в повторному голосуванні.

«Я вважаю, що Зеленський переможе, бо його перевага в першому турі надто велика, щоб Порошенко зміг наздогнати його, і просто нелюбов і недовіра до Порошенка такі великі», – прогнозує Аш.

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, оприлюдненого наприкінці березня, негативний рейтинг Порошенка перевищує 61 відсоток – він більший, ніж у будь-якого іншого кандидата. У Зеленського він тільки 23 відсотки.

Якщо комік, єдиним «політичним досвідом» якого є роль шкільного вчителя, антикорупційні вихватки якого виносять його на президентство, зможе втримати перевагу, то 22 квітня Україна може прокинутися, маючи перед собою більше запитань про її майбутнє, ніж відповідей.

Немає політики – немає проблем

Симпатичний жартівник і майстер соцмереж, Зеленський дістався до душ українців, які відчайдушно прагнуть «нового обличчя» в системі, в якій довго домінували політики-ветерани. І домігся він цього простим сигналом, який відгукнувся по всій країні: я такий, як ви про мене кажете.

«Ця невизначеність, мабуть, свідома, бо вона поліпшує образ Зеленського для широкого кола виборців-центристів, – каже Алекс Кокчаров, головний аналітик із питань України в лондонській компанії оцінки ризиків IHS Markit. – Але якщо його оберуть, це мабуть, призведе до появи непослідовної і непередбачуваної політики».

Критики ж кажуть, що така непередбачувана політика – зовсім не те, чого потребує країна, яка стоїть перед велетенськими дипломатичними і економічними викликами, а ще постійним збройним конфліктом із російськими гібридними силами на Донбасі.

Порошенко, кондитерський магнат, який свого часу бував міністром закордонних справ і міністром економічного розвитку і торгівлі, перш ніж стати компромісним кандидатом 2014 року, намагався зіграти на своєму політичному досвіді як на гарантії стабільної і надійної альтернативи.

І в намаганні переконати виборців, які все ще розмірковують про свій вибір і побоюються допустити на чоло влади новачка, штаб Зеленського минулого тижня оприлюднив його передвиборчу програму. Та ця платформа – перелік радше особистих рис, ніж конкретних політичних кроків.

Радники Зеленського нещодавно розповіли Радіо Свобода, що просили його просто викладати їм свої позиції в найпростішому варіанті, щоб вони вже могли розробити для нього детальніші політичні пропозиції, які б ґрунтувалися на його принципах.

Серед тих членів табору Зеленського, які дали можливість дізнатися про погляди і плани кандидата, – колишній міністр фінансів Олександр Данилюк, колишній міністр економіки Айварас Абромавичус і колишній представник Національного агентства запобігання корупції Руслан Рябошапка. Всі вони також допомагають Зеленському розробляти його платформу.

«Сподіваюся, що перше, що він зробить (як президент – ред.), – це творчо зруйнує систему, яка так багато років тягнула Україну назад, – сказав Данилюк Радіо Свобода ввечері в день виборів. – Після цього ми побачимо нову Україну, нову владу, новий тип людей, які будуть керувати країною».

І хоча щодо переможця першого туру ще є багато невизначеності, ось що ми знаємо наразі про позиції Зеленського щодо головних питань.

«Не боротися з корупцією, а подолати її»

У розмові з Радіо Свобода Рябошапка заявив, що головним пріоритетом Зеленського в разі обрання на посаду президента буде боротьба з корупцією. «Його план на перші сто днів буде зосереджений на антикорупційних заходах», – сказав Рябошапка ввечері в день виборів, пообіцявши оприлюднити цей план перед повторним голосуванням.

Як саме буде здійснюватися ця боротьба, Рябошапка практично не пояснив. Сам Зеленський раніше обіцяв: «Усім поставимо однакові правила. Закон у нас єдиний для всіх, один для всіх. Як на юрфаку мене вчили». «Попросимо Велику Британію, поставимо Вищий англійський суд», – продовжив він в інтерв’ю виданню «Українська правда» в січні.

У штабі Зеленського також сказали Радіо Свобода, що в разі обрання на посаду президента він заборонить засудженим за корупційними звинуваченнями обіймати державні посади і заборонить звільняти обвинувачених у корупції під заставу. Урядовців, сказали у штабі, доведеться набирати через відкриті конкурси і платити їм вищу платню, ніж за нинішньої влади, щоб відохотити брати хабарі. Крім того, сказав Рябошапка, Зеленський «перезапустить» Спеціальну антикорупційну прокуратуру й інші антикорупційні органи і буде «гарантувати їхню незалежність».

Говорити з Путіним, щоб закінчити війну

Зеленський заявляв, що війна на сході України, яка тягнеться вже п’ять років і забрала понад 13 тисяч життів, має зупинитися. Для цього він обіцяв піти на прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Але в інтерв’ю телеканалові «Україна» минулими вихідними він заявив, що ніколи не погодиться жертвувати територіями і людьми.

А в інтерв’ю наприкінці минулого року Зеленський заявляв, що переговори з Путіним провів би «легко»: «Треба говорити все дуже просто… Десь посередині б зійшлися». Така позиція викликала критику громадськості, зокрема українських ветеранів війни чи націоналістів.

Так само людей занепокоїла свого часу інша репліка Зеленського, сказана 2014 року, про яку знову згадують нині. Того року, на початку березня, він так запропонував уникнути війни з Росією – звертаючись до Путіна, він попросив його «не допустити навіть натяку на воєнний конфлікт»: «Я можу вас благати на колінах, але не ставте на коліна, будь ласка, наш народ».

Порошенко, зі свого боку, намагався змалювати Зеленського як нездатного захистити Україну від Росії. Як сказав чинний голова держави ввечері в день виборів, Путін «розраховує на прийнятний для себе результат, він мріє про м’якого, податливого, ласкавого, хихотливого, неосвіченого, слабкого, ідеологічно аморфного і політично невизначеного президента України». «Невже ми подаруємо йому цей шанс?» – риторично запитав Порошенко.

Останнім часом Зеленський говорить, що підтримує мінські мирні домовленості – три угоди, які Москва і Київ уклали за посередництва ОБСЄ у вересні 2014-го і лютому 2015 року і які містять план шляху до відновлення миру – хоча він написаний так, що кожна сторона бачить напрям цього шляху по-різному. Ці домовленості зменшили масштаби бойових дій і кількість смертей, але до тривкого припинення вогню так і не привели.

Зеленський також заявляв у тих нечисленних інтерв’ю, які він дав, що він хотів би, щоб до мирних переговорів долучилися і США й Велика Британія. Наразі ці переговори ведуться в так званому «нормандському» форматі, з участю України, Росії, Німеччини і Франції.

Він також висловив зацікавленість у міжнародних миротворчих силах для забезпечення миру на сході. «Мені подобається план Волкера (спецпредставника Держдепартаменту США у справах України Курта Волкера – ред.): на лінію розмежування заходять миротворці, потім у міста і маленькі села, а потім уже вони переходять у Луганськ і Донецьк», – сказав він у нещодавньому інтерв’ю.

Ідею про миротворців обговорюють уже два роки, але Москва не згодна з тим, хто має контролювати українсько-російський кордон: адже якщо його контролюватиме Київ, Росія втратить можливість прямої підтримки озброєннями і живою силою сепаратистські сили і потенційно може втратити й ідейний вплив на них.

Україна також має почати «серйозну інформаційну війну» і перемогти в ній, каже Зеленський.

Незосереджені думки, які Зеленський висловлює щодо конфлікту на сході, непокоять багато кого. «Скажу чесно, мене турбують невиразні висловлювання Зеленського про Донбас і Крим. Обережність під час виборів прийнятна у всьому, крім війни», – написав у своїй статті 6 квітня український депутат-реформатор Мустафа Найєм.

Крим – це Україна, але як його повернути?

Особливо складним питанням для Зеленського, ймовірно, буде Крим, анексований Росією в березні 2014 року.

​Він підтримує офіційну позицію України, що півострів український, і це не ставиться під сумнів. Але він не дав жодної відповіді про те, як повернути контроль над Кримом Україні.

Зеленський казав тільки, що «повернення Криму може бути тільки після того, як зміниться влада в Росії», і що при зустрічі з російським президентом він вимагатиме від нього фінансової компенсації за анексію Криму і агресію Росії на сході України.

Референдум про членство в ЄС і НАТО

На відміну від Порошенка, який щонайчіткіше говорить про бажання привести Україну до вступу в Європейський союз і в НАТО, Зеленський підходить до цього питання з набагато більшою обережністю. Він ніби й підтримує членство України в ЄС і НАТО і каже, що не планує змінювати курс країни на Захід, але каже, що хоче дати українцям можливість самим визначити на референдумах, чи лишитися на курсі, який встановив Порошенко.

«Курс євроінтеграції, курс у Європу Україна давно обрала, і ніхто не збирається змінювати цей курс… – сказав Зеленський в інтерв’ю телеканалові «Україна». – Але для того, щоб вступити до НАТО, ми маємо людям пояснити, що́ це – що це не якийсь алігатор, який хоче проковтнути нас, Україну, що це дійсно безпека, безпека країни».

«Треба достукатися до кожної людини, яка живе на сході України, …до кожного українця, – вів він далі. – Але НАТО обов’язково має бути через референдум».

«Говоріть тією мовою, якою хочете»

Зеленський, російськомовний із Кривого Рогу, висловлюється проти обмежень щодо російської мови, які запроваджує влада Порошенка для роботи органів влади, засобів інформації чи кіно. Він також виступає проти заборон багатьом артистам із Росії відвідувати Україну.

«Ми не повинні випалювати тих, хто розмовляє іншими мовами, – сказав він іще до оголошення своєї кандидатури наприкінці 2018 року журналістові Дмитру Гордонові. – Усі знають українську, на сході не знають – вивчать… Є українська мова – державна мова. А розмовляйте, як хочете, я так вважаю».

Поставити судову систему «з голови на ноги»

Данилюк в інтерв’ю виданню «Новое время» заявляв 3 квітня, що наступного тижня (тобто тепер уже нинішнього) команда Зеленського має представити свій план реформування судової системи.

Порошенко заявляв, що він здійснив «повне перезавантаження» судової системи, та багато хто вважає, що цього насправді не сталося. Тепер Данилюк говорить про намір уже Зеленського «перезавантажити» цю реформу.

За президентства Зеленського судову систему «буде поставлено з голови на ноги», а розпочати реформу планують із Верховного суду та Апеляційного суду, сказав Данилюк. Але ніяких подробиць, як цього можна досягти, він не подав.

Економіка

У вже згаданому інтерв’ю телеканалові «Україна» Зеленський намагався пояснити, теж вкрай загальними фразами, як він збирається створювати в Україні сприятливий клімат для іноземних і внутрішніх інвестицій. Для цього треба створити спеціальний окремий орган, який займався б економічними злочинами, каже він.

«Функції тиску на економіку і впливу на бізнес … мають бути забрані у правоохоронних органів – у Служби безпеки, в Генеральної прокуратури, в МВС», – заявив Зеленський.

Щоб стимулювати економіку, команда Зеленського пропонує дозволити легалізацію тіньових бізнесів після сплати 5-відсоткового податку, як про це повідомляла газета Kyiv Post. За цим повідомленням, Зеленський пообіцяв як президент продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом; раніше він висловлювався проти цього.

Охорона здоров’я, вибори, соціальне забезпечення

Зеленський, знову ж у загальних фразах, висловлював підтримку здійснюваної нині реформи охорони здоров’я і виконувачки обов’язків міністрині Уляни Супрун.

Він також згадував можливі зміни виборчого законодавства, зокрема щодо запровадження пропорційної партійної системи з відкритими списками.

Також Зеленський каже, що запровадить закон про позбавлення мандата депутатів парламенту, які, як кажуть критики, роками нехтують своїми обов’язками.

Крім того, Зеленський пропонує поновити виплату державних пенсій українцям на окупованих частинах Донбасу.

Поживемо – побачимо

Але все це – лише обіцянки, ще й вкрай нечіткі, кажуть експерти. Справжня перевірка здатностей і бажань кандидата до керівництва країною можлива тільки після того, як він буде обраний. А тоді багато що може змінитися.

«Як вважають в Україні, Зеленський – не той, хто має якийсь конкретний ідеологічний план чи усталену команду, і його, найімовірніше, оберуть за ціль різноманітні групи впливу, від політичних партій і лідерів до бізнесових інтересів, які намагатимуться підправляти його політику собі на користь», – вважає Кокчаров.

Над перекладом і адаптацією тексту працював Сергій Драчук.