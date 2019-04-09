У Раді створили об’єднання «за президента Зеленського»

У Верховній Раді України створили об’єднання «За майбутнього президента України Володимира Зеленського», його очолив депутат Віталій Купрій.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, таке оголошення у сесійній залі 9 квітня зробив Андрій Парубій.

«Головою міжфракційного об'єднання обрано Віталія Купрія. Але я не маю списку депутатів, членів об’єднання. Пане Купрій, якщо ви мене чуєте, прошу донести мені список», – зауважив спікер.

У цей момент керівника новоствореного об’єднання у сесійній залі не було, тож він не взяв слова після оголошення про створення очолюваної ним групи.

Цьому оголошенню передували виступи представників фракцій і груп. Серед них представники «Народного фронту» висунули вимогу про збереження курсу України на ЄС, НАТО і розвиток української мови «незалежно від того, хто стане президентом», представники БПП виступили з підтримкою кандидата Петра Порошенка, решта фракцій – критикували чинну владу в контексті результатів першого туру, але не оголошували про однозначну підтримку кандидата Володимира Зеленського.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.