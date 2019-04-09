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09 Квітень 2019, Київ 12:10
Новини | Політика

СБУ отримала звернення «Миротворця» про фінансування кампанії Зеленського спецслужбами Росії

Радіо Свобода звернулося до прес-служби штабу Володимира Зеленського за коментарем

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Служба безпеки України отримала звернення центру «Миротворець» про фінансування кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського. Про це речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила в коментарі Радіо Свобода.

«Наскільки я знаю, вчора ввечері отримали звернення. Будемо вивчати», – сказала Гітлянська.

7 квітня активісти «Миротворця» заявили, що 25 лютого отримали дані про те, що російські спецслужби та бойовики на Донбасі беруть безпосередню участь у фінансуванні передвиборчої кампанії Зеленського.

Радіо Свобода звернулося до прес-служби штабу Володимира Зеленського за коментарем.

21 квітня має відбутися другий тур виборів президента України. До нього вийшли чинний президент Петро Порошенко та актор і бізнесмен Володимир Зеленський.

Молодь тримає прапор Євросоюзу з гербом України на майдані Незалежності в Києві, 30 жовтня 2013 року
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