СБУ отримала звернення «Миротворця» про фінансування кампанії Зеленського спецслужбами Росії

Служба безпеки України отримала звернення центру «Миротворець» про фінансування кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського. Про це речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила в коментарі Радіо Свобода.
«Наскільки я знаю, вчора ввечері отримали звернення. Будемо вивчати», – сказала Гітлянська.
7 квітня активісти «Миротворця» заявили, що 25 лютого отримали дані про те, що російські спецслужби та бойовики на Донбасі беруть безпосередню участь у фінансуванні передвиборчої кампанії Зеленського.
Радіо Свобода звернулося до прес-служби штабу Володимира Зеленського за коментарем.
21 квітня має відбутися другий тур виборів президента України. До нього вийшли чинний президент Петро Порошенко та актор і бізнесмен Володимир Зеленський.
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