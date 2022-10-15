У Пологи на Запоріжжі прибули військові РФ, частково одягнені у цивільний одяг – Генштаб ЗСУ

У Пологи на Запоріжжі прибули військові РФ, частково одягнені у цивільний одяг, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

«Залишається проблемним питання матеріального забезпечення військовослужбовців окупаційних військ, призваних за мобілізацією. Так, в відзначено прибуття в місто Пологи Запорізької області підрозділу російської федерації, особовий склад якого частково одягнений у цивільний одяг», – йдеться у повідомленні.

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21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про «часткову мобілізацію» для продовження війни проти України. За словами Путіна, призову на військову службу підлягають громадяни, які перебувають у запасі. Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що «під час часткової мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів». Низка джерел стверджує, що влада РФ планує мобілізувати близько мільйона громадян.

29 вересня Путін заявив, що в ході оголошеної в країні мобілізації були допущені «помилки». Путін закликав виправити їх, а також «повернути додому» людей, які були призвані до армії безпідставно.

У Пентагоні вважають, що Москві буде важко досягти мобілізації анонсованої кількості резервістів.