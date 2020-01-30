Полозов назвав причину зупинення слідства в справі захоплених Росією українських моряків

Російський адвокат Микола Полозов у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії назвав причину зупинення слідства в справі захоплених біля берегів окупованого Криму українських моряків.

«У справі українських моряків призупинене слідство з таких підстав: місце перебування підозрюваного або обвинуваченого відоме, проте реальна можливість його участі в кримінальній справі відсутній», – зазначив Полозов.

Але, за словами адвоката, загроза поновлення кримінальної справи залишається.

«Якщо хтось із моряків, скажімо так, виявиться в доступності російських спецслужб, справу щодо нього може бути відновлено в будь-який момент: хоч через рік, хоч через 10 років. Сторона захисту домагатиметься припинення кримінальної справи щодо всіх моряків із метою виключення в майбутньому будь-яких несприятливих правових наслідків, пов’язаних із керченським інцидентом», – розповів адвокат.

Раніше цього тижня слідчий Слідчого управління Федеральної служби безпеки Росії сповістив про рішення про тимчасову зупинку попереднього слідства у справі військових українських моряків.

Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії. Кілька українських моряків при цьому отримали поранення.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.

18 листопада Росія передала Україні затримані біля Керченської протоки кораблі. 20 листопада вони прибули у порт Очаків.