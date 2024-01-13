Польща приводила авіацію в стан готовності під час ранкової атаки Росії на Україну

Польська армія приводила в стан готовності авіацію на тлі російської ракетної атаки по Україні вранці 13 січня – про це повідомляє Оперативне командування Польщі.

Спершу командування заявило, що внаслідок підвищеної активності дальньої авіації Росії були здійснені «всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі».

«Попереджаємо, що польська та союзницька авіація активізована, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни», – заявили військові.

За кілька годин командування додало, що роботу польської та союзницької авіації припинили через зниження рівня загрози.

«Польська армія постійно моніторить ситуацію на території України та залишається в постійній готовності до забезпечення безпеки повітряного простору Польщі», – йдеться в заяві.

Російські війська завдали чергової ракетної атаки по Україні вранці 13 січня. Повітряну тривогу оголошували в кількох областях, командування Повітряних сил попереджало про пуски ракет різних типів, у тому числі «Кинджалів».

За даними місцевої влади, одна жителька Сумщини зазнала поранень, наслідки збитків у Дніпрі з’ясовуються.