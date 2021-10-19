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«Прямий виклик єдності ЄС» – голова Єврокомісії про рішення Польщі щодо верховенства права

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала рішення Конституційного суду Польщі щодо переваги норм польського законодавства над європейським «прямим викликом єдності ЄС». Високопосадовиця заявила перед законодавцями Євросоюзу в Страсбурзі 19 жовтня, що це підриває захист незалежності суддів.

«Верховенство права – це клей, який пов’язує наш союз», – сказала фон дер Ляєн, додавши, що проти Варшави є три варіанти, один із яких передбачає позбавлення Польщі права голосу в Євросоюзі.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який ініціював розгляд справи про перевагу польського законодавства над європейським у Конституційному суді країни, відповів, що «не дозволить політикам ЄС шантажувати Польщу». Моравецький наполягає, що Варшава дотримується договорів ЄС, і відкидає думку опозиції, що останні рішення поставили країну на шлях можливого виходу з блоку.

Конституційний суд Польщі раніше цього місяця ухвалив, що законодавство Польщі має верховенство над законодавством ЄС. Судді відзначили, що окремі положення законів Євросоюзу суперечать Конституції Польщі. Після оголошення цього рішення у Варшаві та інших містах Польщі відбулися протести проти цього рішення.

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