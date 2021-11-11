Польща повідомляє про нові спроби мігрантів перетнути кордон

Міністерство оборони Польщі 11 листопада повідомило, що «група з кількох сотень мігрантів намагалася силою перетнути кордон» у районі села Біловежа напередодні в черговій такій спробі за останні кілька днів.

«Атака почалася з того, що в солдатів кидали предмети, а потім намагалися зруйнувати паркан. Солдати зробили попереджувальні постріли в повітря», – йдеться в повідомленні відомства.

Міністерство також опублікувало відео прикордонної зони біля прикордонного переходу «Брузгі – Кузниця», на якому видно, що силовики патрулюють з собаками вздовж огорож з колючого дроту, а на білоруському боці кордону стоїть натовп людей.

За даними Прикордонного комітету Білорусі, на її боці кордону з Польщею перебуває понад 2 тисячі людей.

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Польща звинуватила Білорусь у «тероризмі» через її роль в ескалації прикордонного конфлікту, тоді як Європейський Союз розглядає покарання Мінська за посилення кризи.

Своєю чергою, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко пригрозив перекрити постачання газу до Європи у відповідь на будь-які нові санкції.

Крім того, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що на кордоні його країни з Білоруссю може перебувати понад 1000 мігрантів.

«Це збільшує ймовірність провокацій та серйозних інцидентів, які також можуть перейти у військову площину», – йдеться у спільній заяві міністрів оборони Литви, Латвії та Естонії, в якій відзначається «навмисна ескалація поточної гібридної атаки з боку білоруського режиму, яка створює серйозну загрозу європейській безпеці».

Міграційна криза на білоруському кордоні з країнами ЄС почалася 2021 року після того, як Олександр Лукашенко пообіцяв послабити контроль за кордоном.