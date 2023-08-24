Премʼєр Польщі вважає, що загроза від «ПВК Вагнера» не зменшилася

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що ймовірна загибель засновника угруповання «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина не зменшує загрози для Польщі. Про це він сказав на пресконференції 24 серпня, повідомляє Rzeczpospolita.

На думку політика, тепер контроль над цією групою бойовиків перейде безпосередньо до президента Росії Володимира Путіна.

«Тепер нехай кожний відповість на запитання: чи становить «ПВК Вагнера», яка сьогодні є в Білорусі, більшу чи меншу загрозу. Для мене це риторичне питання», – сказав премʼєр.

Моравецький додав, що російське угруповання «ще більшою мірою або так само, як і раніше» використовуватиметься як інструмент провокацій, шантажу та атак «на порушення політики безпеки та дестабілізації держав, що межують з Росією та Білоруссю».

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Матей Вонсік в ефірі Polsat днями заявив, що в Білорусі може бути близько 3,5-5 тисяч «вагнерівців». Він також стверджує, що «повідомлення про те, що вони збираються залишити Білорусь, не відповідають дійсності».