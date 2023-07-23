У Польщі розпочав роботу сервісний центр для танків Leopard

У Польщі в місті Глівіце розпочав роботу центр з обслуговування танків Leopard. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.



«Ремонтний хаб у Глівіце розпочав роботу! Перші два «Леопарди» вже прибули з України на завод «Бумар», – написав він у твітері.

Наприкінці квітня під час чергового «Рамштайну» міністри оборони Польщі та Німеччини підписали документ щодо створення в Польщі сервісного центру для танків Leopard, які у рамках військової допомоги передали Україні. Ремонтна база мала запрацювати у травні, але процес відкриття хабу затягнувся через фінансові суперечки між Німеччиною та Польщею.

Наприкінці квітня генеральний секретар Єнс Столтенберґ заявив, що союзники і партнери по НАТО надали Україні 1550 одиниць бронетехніки і 230 танків.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше заявляв, що для звільнення України від окупантів – до меж за станом на 23 лютого 2022 року – Київ потребує «300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць».