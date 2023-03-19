Якщо Україна програє, ми будемо змушені вступити в конфлікт – посол Польщі

У тому випадку, якщо Україна програє у війні з Росією, Польща вимушена буде вступити в конфлікт, наголосив посол Польщі у Франції Ян Емерік Рощишевський, пише WP.

«Тому або Україна сьогодні буде захищати свою незалежність, а якщо вона цього не зробить, то ми будемо змушені втягнутися в цей конфлікт, тому що наші вищі цінності, які є основою нашої цивілізації, перебувають під загрозою, тому у нас не буде вибору», – заявив Рощишевський, коментуючи рішення влади передати Україні МіГ-29.

Про відправку МіГ-29 Україні заявляли влади Польщі та Словаччини.

Україна просить бойові літаки у партнерів практично від початку широкомасштабного російського вторгнення.

Польща та Словаччина тривалий час заявляли про можливість таких поставок, але не оголошували про них офіційно, очікуючи на узгодження ініціативи із західними союзниками.

Вашингтон заявляє, що постачання винищувачів – компетенція влади тієї чи іншої країни. Самі США не заявляли про намір у найближчому майбутньому надати Україні свої бойові літаки, зокрема, F-16.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наміри Словаччини та Польщі поставити Україні винищувачі «нагадають спроби утилізації старої непотрібної техніки». За його словами, літаки «підлягають знищенню», а їхня передача Києву не змінить перебігу бойових дій.