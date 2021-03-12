Варшава вислала двох білоруських дипломатів у відповідь на аналогічний крок Мінська

Міністерство закордонних справ Польщі 12 березня заявило про видворення з країни двох білоруських дипломатів у відповідь на видворення керівника і консула Генерального консульства Польщі в білоруському Гродному напередодні.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Марцін Пшидач у своєму Твітері.

«Враховуючи тривалі ворожі жести Мінська щодо польських дипломатів, Міністерство закордонних справ Польщі вирішило вислати Генерального консула Республіки Білорусь у Білостоці та консула Республіки Білорусь з місії у Варшаві», - написав Пшидач.

11 березня міністерство закордонних справ Білорусі передало повіреному у справах Польщі Мартіну Войцеховському ноту, в якій керівнику та консулу Генерального консульства в Гродно було запропоновано залишити країну протягом 48 годин.

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Раніше, 9 березня, Білорусь вислала польського консула в Бресті Єжи Тимофеюка. Наступного дня Польща у відповідь оголосила персоною нон-ґрата неназваного дипломата з посольства Білорусі у Варшаві.

Приводом для конфлікту стало відзначення дня пам’яті учасників антикомуністичного підпілля у Бресті, на якому був присутній Тимофеюк.