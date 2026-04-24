Польські винищувачі супроводили два російських Су-30 над Балтійським морем – командування

Польська авіація 24 квітня знову виявила два російських бойових літаки над Балтійським морем, повідомляє Оперативне командування Польщі.

За його твердженням, два чергових винищувачі F-16 зі складу повітряних сил країни «перехопили, візуально ідентифікували та контролювали» два багатоцільових бойових літаки Су-30 Росії над Балтійським морем.

«Літаки летіли в міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненими транспондерами. Порушення повітряного простору Польщі не було», – повідомляють військові.

Командування нагадує, що такий тип перехоплення є стандартним елементом системи безпеки повітряного простору.

Російська сторона наразі не коментувала ситуацію.

Польське командування неодноразово фіксувало проліт російських бойових літаків над Балтійським морем.