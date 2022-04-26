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У Полтаві чули «звуки, схожі на вибухи», інформації про «прильоти» немає – голова ОВА

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін

У Полтаві чули звуки, схожі на вибух, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін вночі проти 27 квітня.

За його словами, ймовірні вибухи в місті та околицях мали місце близько 23 години 26 квітня.

«В деяких районах Полтави й передмістях багато хто чув звуки, схожі на вибухи. Станом на зараз у нас немає інформації про «прильоти», руйнування інфраструктури, постраждалих або збиті ракети», – заявив голова ОВА.

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Він додав, що повідомлятиме подробиці у своєму телеграм-каналі, щойно вони будуть.

Мер Полтави Олександр Мамай пізно увечері 26 квітня також заявив про «вибухи» в місті і попросив містян на публікувати фото та відео з місця подій.

Унаслідок ракетного удару російських військ по Полтавщині 24 квітня одна людина загинула, ще семеро були поранені.

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