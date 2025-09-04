Помер італійський модельєр Джорджо Армані

Італійський модельєр і підприємець Джорджо Армані помер на 92-му році життя, повідомила 4 вересня заснована ним компанія.

«Із безмірним сумом Armani Group повідомляє про смерть свого творця, засновника і невтомної рушійної сили – Джорджо Армані», – йдеться у заяві компанії.

У червні Армані через проблеми зі здоров’ям був змушений відмовитися від участі у показах своєї групи на Тижні чоловічої моди у Мілані. Це був перший випадок у його кар’єрі, коли він пропустив таку подію.

Armani Group зазначає, що у суботу і неділю в Мілані буде організована жалобна церемонія.

Похорон, дату якого поки що не визначено, буде закритий для публіки.