Помер український дисидент і політвʼязень Василь Овсієнко

На 75-му році життя після тривалої хвороби помер український громадський діяч, дисидент і політичний вʼязень радянських часів Василь Овсієнко. Про це ввечері 19 липня повідомив редактор сайту «Історична правда» Вахтанг Кіпіані.

«Не стало Василя Овсієнка – людини численних чеснот, християнина, українського філолога, редактора, літописця руху опору, популяризатора життя і творчості Василя Стуса та інших дисидентів, політвʼязня брєжнєвсько-горбачовських таборів… Це була велика і дуже скромна людина, подвижник, яких одиниці на мільйони», – написав журналіст, який був близький із померлим.

Василь Овсієнко народився 8 квітня 1949 року в селі Ставки Радомишльського району Житомирської області. У 1967–1972 роках навчався на філологічному факультеті Київського університету. Навесні 1968 року виготовив декілька фотовідбитків роботи Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?» Розповсюджував український самвидав у середовищі студентів.

Уперше за звинуваченням у антирадянській агітації та пропаганді був заарештований у березні 1973 року.

Докладніше про Василя Овсієнка читайте в цьому матеріалі Радіо Свобода.