Помер білоруський співак українського походження Ярослав Євдокимов, який засудив агресію РФ проти України

Народний артист Білорусі Ярослав Євдокимов помер 22 серпня у віці 78 років, повідомила його дружина Ірина у фейсбуці

«Сьогодні вранці пішов з життя Ярослав, наш улюблений Фантазер! Дякуємо вам, дорогі глядачі та слухачі, за вашу любов до творчості великого артиста, за вашу увагу та оплески! Дякуємо вам, дорогі підписники, за ваші добрі слова та побажання, які дуже підтримували Ярослава, давали йому сили та віру в те, що було заспівано багато прекрасних пісень, а життя не прожито даремно», – написала вдова народного артиста Білорусі.

Євдокимов нещодавно лікувався від раку.

Ярослав Євдокимов народився у 1946 році в українському місті Рівне у в’язниці: його мати була репресована як українська націоналістка, а потім заслана до російського Норильська.

Дитинство Ярослав провів із дідусем у селі Користь Корецького району Рівненської області. Свою музичну кар’єру він розпочав у Дніпропетровську, співаючи в ресторані та працюючи на заводі. Там він зустрів свою другу дружину, білоруску. Саме звідти почався зв’язок артиста з Білоруссю. Після одруження пара переїхала до Мінська.

У 1987 році Ярослав Євдокимов став народним артистом Білоруської РСР. Пізніше він неодноразово виступав проти Олександра Лукашенка. На виборах 2001 року в Білорусі він підтримував кандидатів від опозиції, після чого був змушений виїхати до Росії.

У 2023 році його концерти були скасовані в кількох містах Росії. До цього співак, який народився в Україні, виступив проти війни та звинуватив у ній Володимира Путіна та «кремлівську хоп-компанію». «Українці їм цього не пробачать», – сказав він тоді.

Тоді ж концерт Євдокимова був скасований у Карелії, оскільки він у своєму інтерв’ю розкритикував Путіна та війну на Донбасі, засудив окупацію Криму та позитивно оцінив Україну за вибір «європейського шляху».







