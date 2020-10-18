Помер колишній полонений бойовиків Кім Дуванов – побратим та волонтери

Помер Кім Дуванов, український військовослужбовець, який був звільнений з полону російських гібридних сил у грудні 2019 року. Про це повідомляють колишній полонений, розвідник 56-ї мотопіхтотної бригади Олексій Кодьман, волонтерка Олена Бєлячкова та журналістка і волонтер Моніка Андрешевська, яка займається темою звільнення утримуваних в ОРДЛО українців.

За їхніми словами, причиною смерті військового стали проблеми з серцем.

«Полон вбиває також тих, котрі з нього повернулись. Друзі, сьогодні відійшов у вічність Кім Дуванов, солдат Збройних сил України, який повернувся з полону під час обміну полоненими в кінці 2019 року. Його серце не витримало. Мені бракує слів, не знаю що сказати. Коли ми бачилися в госпіталі після обміну полоненими, вся сім'я була дуже щаслива, що вони нарешті разом, я не можу собі уявити, що переживає у цьому моменті його дружина. Він тільки повернувся додому. Все мало бути добре…» – написала Андрушевська.

Олена Бєлячкова також додала, що військовому стало погано із серцем.

Кім Дуванов підписав контракт із ЗСУ у 2017 році, потрапив у полон у травні 2019-го. 29 грудня того ж року він повернувся на вільну територію України в рамках великого обміну. З полону його чекали дружина та двоє синів.