Померла співробітниця «Настоящего времени», яка потрапила в аварію в Білорусі

Учасниця знімальної групи документального проєкту «Невідома Білорусь» проєкту Радіо Свобода «Настоящее Время» Любов Земцова померла в лікарні 22 травня.

14 травня Земцова, її колеги звукорежисер Максим Гавриленко та продюсер Володимир Михайловський потрапили в аварію дорогою з Гомеля до Мінська. В автомобіль журналістів врізалася машина, яка їхала зустрічною смугою.

Гавриленко то Михайловський померли на місці події. Протягом тижня лікарі боролися за життя Земцової, але дівчина померла, не приходячи до тями.

Читайте також: «Кремль готує нового Лукашенка» – колишній лідер білоруської опозиції Мілінкевич про вибори в Білорусі і Росію​

У Гомелі документалісти знімали фільм про те, як волонтери допомагають медикам у боротьбі з коронавірусом. Разом із добровольцями вони протягом дня доставляли допомогу в лікарні.

28-річна Земцова – молода білоруська документалістка, одна з авторів проєкту «Невідома Білорусь». 14 травня, в день аварії, в неї був день народження.

«Настоящее время» – міжнародний телеканал з редакцією у Празі, медіа-проєкт Радіо Свобода за участі «Голосу Америки».