Помпео назвав «випадковими» постріли, зроблені Пхеньяном на кордоні з Південною Кореєю

Стрілянина, відкрита військовими Північної Кореї на кордоні з Південною Кореєю, ймовірно, була «випадковою», заявив державний секретар США Майк Помпео 3 травня на тлі продовження спекуляцій про стан здоров’я північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Як повідомляє агентство Reuters, 3 травня в районі одного зі сторожових постів на кордоні Північної і Південної Корей сталася стрілянина. За день до цього північнокорейські державні ЗМІ опублікували репортажі про відвідини заводу Кім Чен Ином – перші повідомлення про його появу на публіці від 11 квітня.

Південна Корея відповіла на постріли з іншого боку Демілітаризованої зони. Повідомлень про жертви не було.

«Ми вважаємо, що це було випадково. Південна Корея дійсно відкрила у відповідь вогонь. Але, наскільки ми можемо судити, жертв із жодної зі сторін не було», – заявив Помпео, виступаючи в ефірі телеканалу АВС.

Чутки про те, що Кім Чен Ин серйозно хворий, з’явилися після того, як північнокорейський лідер пропустив урочисті заходи з нагоди дня народження його покійного діда Кім Ір Сена.

Помпео відмовився говорити про те, що йому відомо в зв’язку з цим, але зауважив, що, судячи з нещодавніх кадрів, показаних державним телебаченням Північної Кореї, «Кім, схоже, живий і здоровий».

«Ми знаємо, що були інші періоди, коли очільник Кім на довгий час зникав із поля зору громадськості, тому це не унікальний випадок», – сказав Помпео.

Кім Чен Ин, який у Північній Кореї обіймає всі найвищі партійні, державні і військові посади, вже не вперше на тривалий час зникає з очей громадськості. Зокрема, 2014 року його не бачили протягом півтора місяця і тоді теж у чутках «ховали».