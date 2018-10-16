Помпео прибув до Саудівської Аравії на переговори через зникнення журналіста

Державний секретар США Майк Помпео прибув до Саудівської Аравії, де матиме переговори з королем у справі опозиційного саудівського журналіста, який зник у саудівському консульстві в Туреччині.

Трамп напередодні відправив Помпео до Ер-Ріяда після того, як поговорив про зникнення журналіста Джамала Хашокджі з королем Саудівської Аравії Салманом, і той заперечив, що має хоч якісь дані про те, що сталося з журналістом.

Державний департамент США, зі свого боку, повідомив, що Трамп закликав «належно і прозоро» розслідувати зникнення Хашокджі.

Саудівська Аравія відкидає повідомлення з Туреччини щодо зникнення саудівського журналіста Джамала Хашокджі в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі ще 2 жовтня. Анкара вважає, що Хашокджі, останнім часом відомого критика саудівської влади, в консульстві вбили, а тіло таємно вивезли. Повідомляють і версії, що журналіста вбили після тривалих кількаденних тортур члени спеціально направленого з Саудівської Аравії спецзагону з 15 осіб, а тіло порізали на шматки, щоб його було легше позбутися.

14 жовтня Саудівська Аравія попередила, що дасть рішучу відповідь у разі застосування проти неї санкцій через зникнення журналіста.

Міністри закордонних справ Великої Британії, Німеччини і Франції у спільній заяві раніше того ж дня наголосили, що ставляться до зникнення журналіста «з найвищою серйозністю», і закликали здійснити варте довіри розслідування і притягти винних до відповідальності.

Перед тим, 13 жовтня, президент США, союзником яких є Саудівська Аравія, Дональд Трамп пообіцяв «суворо покарати» цю країну, якщо підтвердиться причетність її влади до зникнення Хашокджі. Преса також писала, що і Велика Британія може запровадити санкції проти саудівських чиновників через зникнення Джамала Хашокджі.

Відомий саудівський журналіст Джамал Хашокджі минулого року виїхав із Саудівської Аравії, заявивши, що побоюється помсти за його дедалі гострішу критику політики його країни в перебігу війни в Ємені і придушення інакодумства. 2 жовтня він зайшов до саудівського консульства у Стамбулі, щоб, за повідомленнями, отримати документ про розлучення в попередньому шлюбі, необхідний для укладення нового шлюбу. Його наречена, громадянка Туреччини, що прийшла з ним до будівлі, але залишилася чекати його на вулиці, каже, що з консульства він уже не вийшов.

Стривоженість через долю журналіста у світі вже призвела до зниження курсів акцій на саудівській біржі, а кілька медіакомпаній і представників західного бізнесу скасували свою участь в інвестиційній конференції в Ер-Ріяді, що має відбутися наступного тижня.