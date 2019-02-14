Росія: ще 2 організації Пономарьова внесли до списку «іноагентів»

Міністерство юстиції Росії внесло до реєстру «іноземних агентів» ще дві некомерційні організації, які очолює правозахисник Лев Пономарьов. Йдеться про громадську організацію сприяння дотриманню прав людини «Гаряча лінія» і фонд «На захист прав ув’язнених».

За даними російського відомства, в обох випадках позапланова перевірка встановила «факт відповідності організації ознаками некомерційної організації, яка виконує функції іноземного агента».

Аналогічну заяву Мін’юст зробив напередодні, коментуючи внесення до реєстру руху «За права людини», також очолюваного Пономарьовим.

У січні стало відомо, що російський Мін’юст влаштував перевірку руху «За права людини» на вимогу Генпрокуратури. Пізніше з’ясувалося, що зробили це за заявою активістів прокремлівського руху SERB, які раніше кілька разів вривалися в офіс правозахисної організації і намагалися зірвати її роботу.