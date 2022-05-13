Війська РФ «під дулом автомата» вивозять жителів Попасної на непідконтрольні Україні території – ВЦА

Російські війська вивозять на непідкотрольні Україні території жителів міста Попасна, яке від 8 травня є окупованим армією РФ. Про це в ефірі загальнонаціонального марафону розповів начальник Попаснянської районної військової адміністрації Микола Ханатов.

«Станом на 8 травня у місті Попасна залишалось 1,5 тисячі людей. Усі, хто хотів вчасно виїхати з Попасної, вони всі мали таку можливість. Але все потрібно робити своєчасно. І зараз окупант в недемократичний спосіб приїжджає в укриття, наставляє дуло автомата і забирає з міста Попасна наших попаснян у Первомайськ та Стаханов, які вже 8 років окуповані», – розповів він.

За словами Ханатова, наразі Попаснянська районна ВЦА перебуває у Бахмуті, звідки розвозить гуманітарну допомогу та здійснює евакуацію громади міста Попасна, до якої загалом входять 14 населених пунктів.

8 травня українські військові відійшли від міста Попасної Луганської області, де близько двох місяців велися бої.

В опублікованому 8 травня відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив про сильні руйнування в місті і порівняв Попасну зі знищеним нацистами чеським селом Лідице, сказавши, що від міста «не залишилося навіть попелу».

Як повідомляла в ефірі Радіо Свобода уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, станом на 12 квітня з територій Донецької і Луганської областей до Росії вивезли понад 700 тисяч цивільних жителів.