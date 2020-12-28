Військовий отримав поранення через обстріл бойовиків біля Чермалику – ОТУ «Схід»

Військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення внаслідок обстрілу російських гібридних сил, повідомляє оперативно-тактичну угруповання «Схід» 28 грудня.

За повідомленням, бойовики порушли режим припинення вогню, обстрілявши позиції українських військових біля села Чермалик.

«Внаслідок ворожого вогню один наш воїн отримав поранення. Військовослужбовця було доставлено до медичного закладу та оперативно надано кваліфіковану допомогу лікарів», – йдеться в заяві.

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Як уточнює угруповання «Схід», українська сторона Спільного центру контролю й координацію повідомила представників ОБСЄ про цей випадок.

Напередодні, як повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил, один український військовий отримав бойову травму на Донбасі внаслідок обстрілів 27 грудня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.