Без позиції лідерів Німеччини і Франції санкції проти Росії були б неможливі – Порошенко

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що без позиції канцлера Німеччини та президента Франції санкції проти Росії були б неможливі.

«Можу наголосити як людина, яка володіла повним об’ємом інформації стосовно переговорів щодо безпеки України – без Ангели Меркель, без Франсуа Олланда, без Емманюеля Макрона, що змінив Франсуа Олланда на посаді президента Франції, санкції ЄС були б неможливі. Бо ці дві країни представляли весь Європейський союз», – заявив Петро Порошенко.

Він підкреслив, що не буде коментувати суть розмови президента Володимира Зеленського із його американським колегою, в якій ті, серед іншого, висловилися про «недостатню» допомогу Україні з боку європейських держав.

«Я не буду коментувати телефонні розмови президентів інших країн. Я вважаю, що це точно не та справа, якою я маю займатись… Ми вдячні США за підтримку, яку вони демонстрували, надавали Україні під час російської агресії – санкціями, військовою допомогою, економічною допомогою, місіями радників. Так само ми надзвичайно вдячні Європейському союзу. Це те, на що Путін не розраховував – що 28 країн-членів об’єднаються і спільно ухвалять рішення і про санкції проти Росії, і про економічну, політичну, технологічну допомогу», – сказав Порошенко.

П’ятий президент України висловив сподівання, що дипломатичними зусиллями будуть мінімізовані наслідки ситуації, яка склалася за підсумками оприлюднення стенограми липневої розмови Зеленського і Трампа.

Президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп в оприлюдненій Білим домом 25 вересня стенограмі розмови за 25 липня висловили думки про те, що країни Європи роблять не достатньо кроків для допомоги Україні у порівнянні зі Сполученими Штатами.

Пізніше офіційні особи у Єврокомісії заявили, що допомога Україні за останні 5 років є «безпрецедентною» за обсягами. З 2014 року ЄС і європейські фінансові інститути мобілізували пакет грантів і позик на суму понад 15 мільярдів євро (16,5 мільярда доларів США) для підтримки процесу реформ в Україні.

Також Європейський союз після анексії Криму у 2014 році і початку бойових дій на Донбасі запровадив і щоразу продовжує санкції, пов’язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Європейські лідери, зокрема Франції та Німеччини, є також учасниками переговорної групи країн під назвою «Нормандська четвірка» з пошуку шляхів врегулювання ситуації на сході України.