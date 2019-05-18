Порошенко надав громадянство Грузінову, Винницькому і Вецкагансу

Президент України Петро Порошенко підписав Укази про надання громадянства України кінематоргафістові Юрію Грузінову, викладачеві Києво-Могилянскої бізнес-школи Михайлу Винницькому та голові Адміністрації морських портів Райвісу Вецкагансу. Про це повідомляється на сайті глави держави.

«Вважаю, що це велика гордість і велика честь для вас стати громадянам України. І велика приємність для України мати таких громадян», – заявив Петро Порошенко.

Напередодні, 17 червня, стало відомо про набуття українського громадянства двома росіянами – сестрою Олега Сенцова, журналісткою Наталею Каплан, а також екс-депутатом Держдуми Іллею Пономарьовим.

Після цього активісти закликали Порошенка використати свої повноваження і надати громадянство, зокрема, деяким добровольцям та доброволицям із Росії.