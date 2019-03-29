Гендиректор «1+1» погрожує Порошенку судом через слова про «заляканих журналістів»

Генеральний директор «1+1» Олександр Ткаченко погрожує президенту України Петру Порошенку судом через слова про «заляканих журналістів». На своїй сторінці у Facebook він закликав президента «відчепитися».

«Зараз ви чомусь вирішили, що журналісти на «плюсах» – залякані. Буду вам вдячний, якщо наведете приклади. Наразі, якщо їх не буде –збираюсь подати проти вас позов до суду за маніпуляції громадською думкою та тиск на незалежні ЗМІ. Фактів у мене вдосталь», – написав Ткаченко.

Він звинуватив Порошенка в спробі отримати контроль над каналом «переважно методами тиску та шантажу».

25 березня голова парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов заявив, що президент України Петро Порошенко подав до суду на телеканал «1+1» «за систематичну брехню в особливо великих розмірах». На думку Герасимова, власник «1+1» Ігор Коломойський «керується почуттям помсти» після втрати «Приватбанку» та «прагне не допустити перемоги на президентських виборах Петра Порошенка».

Сам Порошенко заявив: «Що б про мене не говорили залякані Коломойським працівники цього каналу, знайте: нічого спільного з правдою, нічого, навіть подібного до чесної журналістики, це не має. Але мене це не зупинить. Реваншу ми не дозволимо вам».

Вибори президента відбудуться 31 березня. Для перемоги кандидат повинен здобути понад 50 відсотків голосів. Якщо цього не станеться, 21 квітня відбудеться другий тур виборів, у якому зустрінуться два кандидати з найбільшою підтримкою.

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