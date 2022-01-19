Під судом, де оголосять запобіжний захід Порошенку, сталася штовханина

Перед будівлею Печерського районного суду Києва, де о 14:00 слідчий суддя Олексій Соколов має оголосити рішення щодо обрання запобіжного заходу пʼятому президентові України Петру Порошенку, сталася штовханина між поліцією і активістами.

Активісти намагалися встановити навпроти суду бочки, але правоохоронці відтіснили цих людей від будівлі, був застосований сльозогінний газ. Одна з бочок залишилася на контрольованій поліцією ділянці.

За даними кореспондента Радіо Свобода, у сутичках постраждав щонайменше один поліцейський, він пошкодив ногу. У поліції Києва Радіо Свобода сказали, що уточнюють цю інформацію.

Тавкож поліція на короткий час затримувала колишнього вʼязня Кремля кримчанина Володимира Балуха, але невдовзі він у супроводі депутата Верховної Ради Ахтема Чийгоза повернувся до лав активістів.

На площі перед судом встановлена сцена і великий екран, є автомобілі з гучномовцями.

Печерський районний суд Києва 19 січня має оголосити рішення щодо запобіжного заходу п’ятому президенту, лідеру «Європейської солідарності» Петрові Порошенку у справі про державну зраду і фінансування тероризму.

17 січня суд не оголосив рішення щодо запобіжного заходу, суддя не вийшов із нарадчої кімнати.