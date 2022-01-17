Виходу судді з нарадчої кімнати у «справі Порошенка» не відбулося – рішення очікується 19 січня

Печерський суд Києва не зміг у понеділок ввечері оголосити рішення про обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, суддя не вийшов із нарадчої кімнати, продовження засідання очікується 19 січня о 14:00.

Раніше сьогодні сторона обвинувачення просила суд взяти Порошенка під варту із можливістю виходу під заставу в 1 мільярд гривень. Натомість адвокати політика просять не призначати йому запобіжний захід взагалі. Вони також наполягали, що Порошенко не є підозрюваним, оскільки, згідно з позицією захисту, щодо нього не виконали належним чином відповідної процесуальної дії.

Крім того, сам Порошенко сказав: «Жодного приводу для уникнення від судочинства я не давав і давати не буду».

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За версією слідства, Порошенко у 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу.

Його звинувачують у державній зраді та фінансуванні тероризму. Після порушення справи Порошенко виїхав з країни, проте одразу заявив, що йдеться про ділову поїздку, і він скоро повернеться.

Петро Порошенко, який очолює зараз опозиційну партію «Європейська солідарність», вважає справу політичною і звинувачує владу в тому, що вона розправляється з опонентами, не звертаючи належної уваги на російську загрозу.

6 січня Печерський суд заарештував майно Порошенка.