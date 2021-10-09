Поліція заявляє, що «суттєвих порушень» біля будинку Порошенка «не виявлено»

Поліція Київської області заявила ввечері 9 жовтня, що понад 60 її співробітників «забезпечують безпеку та публічний порядок під час проведення мирної акції в Козині».

«Станом на 19:30 суттєвих порушень правопорядку не виявлено. Неодноразово учасники акції пробували розпочати штовханину, яку поліцейські одразу припиняли. Нагадаємо, що 9 жовтня опівночі на Обухівщині розпочалася мирна акція двох громадських організацій з різними точками зору на політичні події в країні», – ідеться в офіційному повідомленні.

У політичній партії «Європейська солідарність» стверджують, що група людей, яку в опозиційній політичній силі називають «тітушками», намагається прорватися до будинку, в якому живе п’ятий президент України Петро Порошенко, а їм протистоять політичні активісти, серед яких є ветерани війни на Донбасі.

Депутатка Верховної Ради Ірина Геращенко стверджує, що «в цих проплачених «мітингах» Банкова експлуатує дітей».

«Ми вже звернулися до радника-уповноваженої з прав дитини Дарини Герасименко з вимогою негайно прибути в Козин і разом з поліцією убезпечити неповнолітніх від участі в провокаціях», – написала Геращенко у фейсбуці.

Коментарів другої сторони протистояння в Козині наразі немає.

8 жовтня в політичній партії «Європейська солідарність» заявили, що представники української влади відпрацьовують «версію причетності Порошенка та Гонтаревої» до нової справи Медведчука, щоб відвернути увагу від витоку документів Pandora Papers та інших актуальних подій.

Раніше 8 жовтня голова СБУ Іван Баканов заявив, що у спецслужбі перевіряють версію про причетність п’ятого президента Петра Порошенка та колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої до нової справи, порушеної проти депутата Верховної Ради Віктора Медведчука. Водночас, за словами Баканова, наразі немає підстав вручати підозри ще комусь.