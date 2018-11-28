Кремль прокоментував запит Порошенка на розмову з Путіним

Телефонна розмова президента Росії Володимира Путіна та президента України Петра Порошенка не відбулася, оскільки «під час підготовки такого роду контактів оцінюється ціла низка факторів», повідомив помічник президента Росії Юрій Ушаков.

Зокрема, мова йде про сумісність графіків для такої розмови, а також здійснюється аналіз цілей, які та чи інша сторона ставить перед цією розмовою.

«З урахуванням цього запит був, а розмови не було», – зазначив Ушаков.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три човни. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

Президент України Петро Порошенко заявив, що після цього просив подзвонити своєму російському колезі Володимиру Путіну, однак у Кремлі на запит не відповіли.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

28 листопада президент Петро Порошенко підписав документ.