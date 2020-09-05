Порошенко зреагував на санкції Росії

П’ятий президент України, нині народний депутат і лідер опозиційної до чинної влади України партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко відреагував на інформацію про те, що Росія наклала на нього і ще групу українських політиків свої персональні санкції.

«Вважаю, це як державна нагорода… Це – як знак якості», – написав він у фейсбуці 5 вересня.

«Шість років вони намагалися нас налякати. Шість років, завдяки нашим з вами зусиллям, ми зберігали Україну. Шість років ми руйнували їхні плани розшматувати Україну і створити «Новоросію». Шість років тому хлопці і дівчата… їхали на Майдан для того, щоб зберегти європейську Україну. А потім прямо з Майдану на фронт для того, щоб дати відсіч російській агресії, яка ніяк не може змиритися з самим фактом існування нашої з вами незалежної держави», – написав Порошенко, який того дня відвідував Дрогобич Львівської області.

Раніше 5 вересня на те рішення Росії, що стосувалося переважно опозиційних до чинної влади України політиків, відреагували в офісі нинішнього президента України Володимира Зеленського. Там російське рішення назвали спекулятивним і пропагандистським і заявили: якщо «запровадження обмежувальних санкцій стосується принципових позицій», зокрема, територіальної цілісності України, стандартів демократії, свободи і прав людини, непорушності постулату про країну-окупанта, то «рекомендуємо запроваджувати санкції відразу проти всіх наших парламентаріїв і навіть проти всіх наших громадян».

4 вересня уряд Росії запровадив санкції проти групи народних депутатів України, в тому числі проти Петра Порошенка. Також до розширеного цим рішенням санкційного списку потрапили ще 40 осіб. Серед них – його колеги з фракції «ЄС» Яна Зінкевич, Михайло Забродський, Софія Федина й Олег Синютка, лідерка партії «Голос» Кіра Рудик, парламентарі від цієї політичної сили Сергій Рахманін, Ярослав Юрчишин, Соломія Бобровська, Ольга Стефанишина й інші. Підсанкційним став і засновник «Голосу» Святослав Вакарчук, який вийшов із фракції і був позбавлений мандата в червні. Також до списку потрапили представники «Батьківщини» й позафракційні.

Росія заявила про запровадження санкцій щодо України в жовтні 2018 року. Перелік був розширений у грудні того ж року. В обмежувальний список тоді потрапили 322 фізичні особи і 68 юридичних осіб. Для них передбачене блокування безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії, а також заборона на виведення капіталу за межі Росії.