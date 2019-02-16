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16 Лютий 2019, Київ 22:10
Новини | Міжнародні

Порошенко розповів, про що говорив із Пенсом в Мюнхені

Петро Порошенко та Майк Пенс

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Президент України Петро Порошенко провів зустріч із віце-президентом США Майком Пенсом під час Мюнхенської безпекової конференції, повідомляється на сайті глави держави. За цією інформацією, у фокусі розмови були подальші спільні дії у відповідь на агресію Росії у Керченській протоці та українські економічні реформи.

«Він (Майк Пенс – ред.) на самому початку наголосив на тому, що Україна є надійним і стратегічним партнером Сполучених Штатів Америки. Ми твердо розраховуємо на співпрацю, у тому числі – в оборонній сфері, в тому числі – і щодо постачання Україні всіх видів озброєння, після того як ми ухвалили закон, який дозволяє Міністерству оборони напряму забезпечити постачання зброї», – зазначив Порошенко.

Перед цим український глава держави також провів зустріч із канцлером Німеччини Анґелою Меркель.

Порошенко про підсумки безпекового форуму в Мюнхені
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Порошенко про підсумки безпекового форуму в Мюнхені

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Із 15 лютого і впродовж вихідних у Мюнхені проходитиме Мюнхенська безпекова конференція. Лідери держав і організацій обговорюватимуть питання, як зміцнити світову безпеку в умовах збройних конфліктів, в тому числі – в Україні.

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