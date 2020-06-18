Прокурори просять про особисте зобов’язання для Порошенка, адвокати – проти

У Печерському районному суді Києва представники прокуратури подали клопотання про запобіжний захід для народного депутата, п’ятого президента України Петра Порошенка у вигляді особистого зобов’язання, а не тримання під вартою, як планували раніше.

З таким клопотанням прокурори виступили на засіданні 18 червня, яке відбувається попри те, що раніше в Офісі генпрокурора повідомили, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова просила суд перенести засідання через те, що в Порошенка помер батько.

Адвокати Порошенка виступили проти такого клопотання. Зокрема, захисник Ігор Головань заявив, що Печерський райсуд взагалі не може розглядати це клопотання, бо справа мала б слухатись у суді з району, де розташований орган досудового розслідування, яким є центральний апарат ДБР, і це Шевченківський райсуд Києва.

Раніше адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що родина Порошенка не подавала клопотань про перенесення судового засідання.

Ввечері 17 червня речник Петра Порошенка Святослав Цеголко повідомив, що родина Порошенків ухвалила рішення перенести похорон Олексія Порошенка, батька п’ятого президента України, на 19 червня.

10 червня ОГП повідомив, що підозрює Порошенка у тому, що він у 2018 році, будучи президентом, «схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень». Захист політика назвав звинувачення «абсурдом».