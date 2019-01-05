Після підписання томосу Порошенко запросив Варфоломія до України

Президент України Петро Порошенко запросив Вселенського патріарха Варфоломія відвідати з візитом Україну.

«Хочу заявити: ми чекаємо вас в Україні і чекаємо з нетерпінням», – заявив Порошенко у Стамбулі після церемонії підписання томосу про автокефалію для Православної церкви України.

6 січня після божественної літургії документ про автокефалію вручать предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію

Радіо Свобода стежить за подіями в Стамбулі в прямому ефірі.

15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор для створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу про автокефалію української церкви.

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