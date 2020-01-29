Адвокат Порошенка: подаємо 14 позовів про відшкодування моральної шкоди

Захист п’ятого президента України та народного депутата від «Європейської солідарності» Петра Порошенка подає 14 позовів до правоохоронних органів про відшкодування моральної шкоди, повідомив адвокат Ігор Головань у Facebook.

«За скаргами адвокатів П'ятого президента слідчими суддями встановлено фактів протиправної бездіяльності: прокурорів – 4; слідчих Державного бюро розслідувань – 6; службових осіб Національного антикорупційного бюро – 2; слідчих Національної поліції – 2. Тому подаємо 14 позовів про відшкодування моральної шкоди. І це тільки початок», – написав Головань.

Станом на 20 листопада 2019 року Державне бюро розслідувань відкрило 13 проваджень, в яких фігурує п’ятий президент.

Порошенко заявляв, що справи, в яких він фігурує, інспіровані колишнім першим заступником голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрієм Портновим і є «яскравим підтвердженням того реваншу, який сьогодні, як ракова пухлина, намагається поширюватися Україною».