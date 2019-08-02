Держава Україна має сплатити Портнову 7 мільйонів гривень – Печерський райсуд Києва

Печерський районний суд Києва задовольнив позов колишнього заступника глави адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрія Портнова про захист честі і гідності і постановив стягнути на його користь з державного бюджету близько 7 мільйонів гривень.



«Сьогодні суд задовольнив мій позов про стягнення збитків, яких заподіяли мені чиновники ГПУ, МЗС і посольства України в Канаді за ініціювання канадських санкцій і фальсифікацію кримінальних справ. Сума збитку – близько 300 тисяч доларів США», – написав Портнов на своїй сторінці в мережі Facebook 2 серпня.





Портнов заявив, що не вимагатиме «жодної копійки» з бюджету, а має намір дочекатися, коли «казначейство стягне гроші з заступника генпрокурора Стрижевської, чиновників МЗС і посла України в Канаді Шевченка».



За словами Портнова, 5 серпня він направить відповідний лист до державного казначейства «з пропозицією про координацію юридичної роботи і зобов’язанням не стягувати кошти з державного бюджету».

У лютому 2019 року Портнов подав позови проти Міністерства закордонних справ України, Генеральної прокуратури, посольства України в Канаді та посла України в Канаді Андрія Шевченка за збереження санкцій проти нього в Канаді.