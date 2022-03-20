Внаслідок обстрілів російської армії пошкоджені об’єкти «Укртранснафти» – «Нафтогаз»

Внаслідок обстрілів російської армії з початку вторгнення 24 лютого було пошкоджено два об’єкти «Укртранснафти». Як повідомили 20 березня у пресслужбі НАК «Нафтогаз України», об’єкти зазнали ушкоджень 28 лютого та 15 березня.

«У Сумській області внаслідок обстрілів Качанівського газопереробного заводу ПАТ «Укрнафта» 28 лютого 2022 року було пошкоджено і майно приймально-здавального пункту АТ «Укртранснафта», розташованого поряд. Вибуховою хвилею та вогнем частково пошкоджено приміщення операторної. Ніхто з персоналу не постраждав», – розповіли у «Нафтогазі».

Крім того, 15 березня у Вінницькій області внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено повітряну лінію електропередачі напругою 10 кВ, що живить одну з нафтоперекачувальних станцій підприємства. Це пошкодження працівники ліквідували того ж дня, додали у «Нафтогазі».

«При цьому АТ «Укртранснафта» продовжує забезпечувати стабільну роботу нафтотранспортної системи України в умовах воєнного стану», – наголошується у повідомленні.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».