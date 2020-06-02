Критеріям послаблення карантину не відповідають Київ та 7 областей – МОЗ

Критеріям послаблення карантину станом на 2 червня не відповідають Київ та сім областей України. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

У столиці, Волинській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях перевищена допустима кількість хворих на 100 тисяч населення.

У Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях не дотримано вимог з кількості тестувань.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що з 1 червня Україна перейшла до наступного етапу послаблення карантину, що дозволяє відкрити спортивні зали та фітнес-центри, заклади освіти, запустити міжобласне автомобільне сполучення та залізничні перевезення».

В Україні станом на ранок 2 червня зафіксовано 24 340 випадків інфікування коронавірусом, померли 727 людей, одужали 10 078.