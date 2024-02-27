Посли G7 привітали призначення нового голови НАЗК

Представники країн «Групи семи» підтримують призначення голови Національного агентства із запобігання корупції – про це повідомило представництво головування Італії в групі послів G7 із підтримки реформ в Україні 27 лютого.

«Посли G7 вітають швидке призначення Віктора Павлущика новим Головою НАЗК», – йдеться в заяві.

Дипломати оцінили як прозору роботу конкурсної комісії, до якої входили урядовці та міжнародні експерти.

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«Сильні та незалежні антикорупційні інституції мають визначальне значення для майбутнього України», – додали в G7.

Кабінет міністрів України призначив Віктора Павлущика на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції на засіданні 27 лютого.

Віктор Павлущик – старший детектив, керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро України. Також він претендував на посаду директора Нацбюро, має кваліфікацію юриста й економіста-міжнародника.