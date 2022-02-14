Пристайко пояснив, що мав на увазі про членство України в НАТО на тлі загроз безпеці з боку РФ

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода пояснив, що мав на увазі під своїм припущенням, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини.

«Журналіст запитав, чи могли би ми в теорії розглянути можливість відмови від НАТО, якби це дозволило нам вийти із війни з Росією. Я сказав цьому журналісту, що, по-перше, немає сенсу про це говорити, тому що це навіть у нас в Конституції записано і ЄС також. Як і НАТО. Це саме собою. По-друге, я йому сказав, що ми і так багато робимо всяких компромісів, але це от якраз те, що ми говоримо – вирване з контексту. Ми мали на увазі наші перемовини в рамках Мінська – про те, що радники президентів їздять і в Париж, і в Берлін й домовляються. І там дуже чутливі, дуже неприємні компроміси, до яких нас змусили під загрозою війни ще в 2014-15 роках, які ми до цього часу ведемо», – сказав Пристайко.

Він додав, що «важливо розуміти – незважаючи на те, що у нас стратегічний курс щодо НАТО, записаний у наших документах, і ми це робимо, сьогодні-завтра, коли українці очікують, що Росія може напасти на нас, наше майбутнє членство, на жаль, нас не рятує».

Пристайко зазначив, що на додаток до стратегічного бачення про членство в НАТО, «формати» вирішення треба шукати прямо зараз.

На запитання, чи Банкова вимагала від Пристайка пояснень, він сказав: «Ні, в мене ніхто не вимагає ніяких пояснень, тим більше Банкова».

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв’ю BBC Radio 5 Live припустив, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини. За його словами, «враховуючи ту загрозу, яка є», Україна могла б бути вимушеною піти на такий крок. У Міністерстві закордонних справ України заявили Радіо Свобода, що слова посла «вирвані з контексту».

«Безумовно, заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів із країнами та міжнародними організаціями. Водночас посол Пристайко слушно зазначив в інтерв’ю, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, але Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу. Тож ключовим для нашої країни стає питання гарантій безпеки», – заявив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

У МЗС наголосили, що «безперечно, найкращою такою гарантією» був би негайний прийом України до Альянсу.

«Але загрози Україні існують тут і зараз, відтак пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним нагальним завданням. При цьому, жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції України», – наголосили у міністерстві.

Пізніше під час брифінгу Ніколенко додав, що слова Пристайка є «невдалим формулюванням».

У фракції «Європейська солідарність» зажадали відкликання посла України у Великій Британії Вадима Пристайка через його висловлювання.

Росія, яка накопичила значні сили на кордоні з Україною, неодноразово заявляла, що виступає проти можливого вступу України до НАТО і що для неї ймовірне приєднання України до Альянсу було би «червоною лінією», перетину якої вона не потерпить.

Москва, зокрема, висунула це як одну з вимог так званих «гарантій безпеки» до Заходу. Представники Заходу заявляли, що не підуть на поступки в принципових питаннях, зокрема, що стосуються суверенітету держав і їх права визначати свою участь в безпекових альянсах.

НАТО і президент США Джо Байден наголошували, що Росія не має права вето з цього питання, і щодо можливого вступу України в НАТО будуть вирішувати самі країни-члени цього союзу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ раніше заявляв, що альянс допомагає Україні в досягненні критеріїв, необхідних для членства в організації. Водночас він визнаввав, що в альянсі немає консенсусу щодо членства України.

Стратегічний курс України на набуття членства в Європейському союзі й НАТО закріплений у Конституції України з початку 2019 року.