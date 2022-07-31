Посол США відреагувала на обстріл в Оленівці та повідомлення про «варварське» поводження з українським полоненим

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила про неприпустимість обстрілу колонії в Оленівці, де перебували українські військовополонені.



«Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці неприпустимий, як і повідомлення про варварське поводження російських військових із військовополоненими. Ми продовжуватимемо добиватися відповідальності і надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії Москви», – написала вона у твітері.

У ніч на 29 липня один із бараків виправної колонії у селищі Оленівка на Донеччині був зруйнований. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримували.

Підтримувані РФ бойовики і Міноборони Росії заявили, що причиною руйнування став нібито обстріл з боку українських сил. Генштаб Збройних сил України наголосив, що українські військові не здійснювали артилерійського чи ракетного обстрілу Оленівки і звинуватив російських військових.

В Організації Об’єднаних Націй заявили про готовність розслідувати загибель десятків українських військовополонених в Оленівці.

31 липня Москва заявила про офіційне запрошення експертів ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста для розслідування удару по колонії в Оленівці. Проте в МКЧХ кажуть, що їм досі не надали доступ до колонії.

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Перед цим, 28 липня, у мережі з’явилося поширене російськими каналами відео, де, ймовірно, російський військовий завдає каліцтва, схоже, полоненому українському військовослужбовцю. Незалежного підтвердження інформації про те, що на відео знято саме український військовополонений та російський військовий, немає.

Моніторингова місія ООН з прав людини (HRMMU) заявила, що «шокована» «останніми відео, на яких явно показано побиття, кастрацію і вбивство полоненого військовослужбовця Збройних сил України чоловіком, який є, імовірно, членом збройних сил Російської Федерації або пов’язаних із ними озброєних груп». Місія вказала на те, що катування та розстріли військовополонених та осіб, що втратили статус комбатантів, є воєнним злочином.