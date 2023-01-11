Посол відреагував на новину про те, що Туреччина нібито постачає Україні касетні боєприпаси

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що новина про те, що Туреччина постачає Україні касетні боєприпаси, не відповідає дійсності.

«Новина про те, що «Туреччина постачає Україні касетні боєприпаси» – це новина, спеціально створена для підриву відносин між Туреччиною та Україною та створення поганого іміджу України та Туреччини у світі», – написав він у твіттері.

Посол також поширив матеріал видання Haberturk, в коментарі якому він цю новину назвав «чуткою». Боднар вважає це твердження частиною «російської пропаганди».



За його словами, це повідомлення «не відповідає дійсності» і було створено як «психологічна зброя».

Напередодні видання Foreign Policy з посиланням на свої неназвані джерела повідомило, що Туреччина минулого листопада нібито передала Україні касетні снаряди.

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Касетні боєприпаси – це контейнери, наповнені десятками бомб, призначених для розкидання на великій території та для вибуху при влучанні, вони можуть бути випущені з землі артилерійськими системами або скинуті з літаків. Багато з них не вибухають при первинному ударі і можуть залишатися на землі роками, становлячи небезпеку для людей, зокрема дітей.

Касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором, до якого не приєдналися ні Росія, ні Україна. Незважаючи на це, використання касетних боєприпасів у районах з цивільним населенням робить напад невибірковим, що є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Правозахисники вже неодноразово закликали зупинити застосування касетних бомб в Україні.

У серпні минулого року правозахисники Human Rights Watch заявили, що після повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого Росія широко використовувала касетні боєприпаси, тоді як українські війська, схоже, використовували їх щонайменше двічі у війні.

В організації кажуть, що широке використання російськими військовими касетних боєприпасів у війні проти України завдало тривалої шкоди і страждань сотням цивільних жителів.