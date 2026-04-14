«Шанси завжди є»: посол України в Угорщині про можливе поліпшення відносин

Посол України в Угорщині Федір Шандор 14 квітня в інтерв’ю Радіо Свобода (програма «Свобода Live») оцінив перспективи потепління відносин між Угорщиною та Україною після зміни влади в Будапешті.

«Шанси завжди є. Я говорю про відносини між Угорщиною і угорським народом з українським народом і з Україною. А вони будуть. Всі забувають лише одне. Ми не просто дві країни, ми не просто два народи – ми сусідські країни», – сказав дипломат.

За словами посла, серед проблемних питань, які в першу чергу необхідно вирішити Будапешту і Києву, є відкриття переговорного кластера щодо вступу України до ЄС.

На зауваження імовірного нового прем’єр-міністр Угорщини Петера Мадяра щодо вступу України до ЄС посол порекомендував «набратися терпіння і дотримуватися протокольно-дипломатичних відносин». Федір Шандор зазначив, що у нього оптимістичні настрої щодо цього «були і рік тому».

Відповідаючи на запитання про можливе про розблокування Угорщиною кредиту в розмірі 90 мільярдів євро від Євросоюзу, Шандор відповів, що не знає, коли це має відбутися: «Дипломатія – це точна наука, вона не ворожить на кавовій гущі. Ми не знаємо чимало протоколів, чимало бюрократичних особливостей, але можу сказати точно – в цьому році».

У програмному виступі після перемоги своєї партії на парламентських виборах Петер Мадяр дав зрозуміти, що зніме накладене нинішнім угорським прем’єром Віктором Орбаном вето на виділення Києву кредиту 90 мільярдів євро. При цьому він зазначив, що Угорщина не відповідатиме фінансово за цей кредит і виступає проти прискореного вступу України до ЄС. Нормалізацію відносин із Києвом він обумовив дотриманням прав угорської меншини в Україні.