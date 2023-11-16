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Повітряні сили повідомили про російські дрони на межі Одещини і Вінниччини

Уламок збитого російського дрона (архівне фото)
Уламок збитого російського дрона (архівне фото)

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про рух російських безпілотників на межі Одеської і Вінницької областей.

«БпЛА на межі Одеської і Вінницької областей. Рухаються в північно-західному напрямку», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграмі в ніч на 17 листопада.

На даний час повітряна тривога оголошена в Кіровоградській і Вінницькій областях.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Минулої ночі, за даними українських військових, сили ППО знищили 16 із 18 запущених армією РФ «Шахедів» і одну ракету Х-59.

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