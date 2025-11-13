Повітряні сили про нічну атаку РФ: є влучання 36 ударних БпЛА на 10 локаціях

Російські військові в ніч проти 13 листопада атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М» і 138 ударними БпЛА, близько 90 із яких – «Шахеди», повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, сході й півдні країни», – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Раніше сьогодні в «Укренерго» повідомили, що російські військові в ніч проти 13 листопада вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України: у Дніпропетровській, Запорізькій і Одеській областях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.